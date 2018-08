SIRACUSA - Un sopralluogo veloce a Palazzo Nicolaci, dove domani sera si terrà il party di benvenuto ai suoi ospiti, e poi un saluto veloce a decine di persone che fotografavano la diva del momento. Chiara Ferragni, fashion blogger di professione, dalla Dimora delle Balze, la struttura dove risiede e dove sabato sposerà il rapper Fedez, oggi si è recata nel centro storico di Noto. Una visita veloce per definire gli ultimi dettagli. Solo il tempo di un selfie con due ragazze le uniche che l'imponente servizio di sicurezza (circa dieci bodyguard circondavano la futura sposa) ha fatto passare.I due sposi da 20 mila follower anche oggi hanno postato immagini di "avvicinamento" alle nozze. "Il giorno prima delle celebrazioni per il mio matrimonio abbiamo iniziato a girare il mio documentario. Non potrei essere più felice e orgogliosa" scrive la Ferragni, che aveva già annunciato su Instagram: "Mi vestirò con un abito personalizzato @Dior haute couture di @mariagraziachiuri spero che vi piaccia, Maria Grazia ha davvero creato l'abito dei miei sogni". Mentre Fedez ringrazia Donatella Versace del regalo mostrando il bigliettino di auguri. Il rapper ha scelto un abito Versace ma al telefonino ha mostrato solo i polsini: forma classica tonda, dorati e al centro, la medusa, logo dell'atelier italiano. Su Instagram compaiono anche camicie di vari colori e gonne nere con la scritta "The Ferragnez".In un grande capannone del parcheggio dello stadio si stanno preparando le composizioni floreali che addobberanno Palazzo Nicolaci. Alla Dimora delle Balze, un casale del 1800, per entrare sabato sarà richiesto un documento di riconoscimento anche a chi fa parte del catering. Nel vasto terreno è stata posizionata anche una ruota panoramica. Sabato le strade d'accesso saranno interrotte. Gli ospiti vip alloggiano in strutture a Noto. Ma niente nomi: le prenotazioni sono in codici e cifre.(ANSA).