regionale per l'emergenza e l'urgenza , che segni il superamento di Seus, la Cisl Fp Sicilia lancia un messaggio al governo.

"Aspettiamo di conoscere i dettagli di questa operazione - dicono Paolo Montera, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, e Marco Corrao, responsabile regionale per la Cisl Fp Sicilia del dipartimento Sanità -.

La creazione di un'azienda pubblica è un obiettivo che come sindacato abbiamo sempre auspicato, anche per fornire servizi più efficienti ai cittadini in un settore così delicato e importante come l'emergenza sanitaria. Ma, ovviamente - concludono - ci aspettiamo garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori".

PALERMO - "Ci aspettiamo garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori". Dopo l'annuncio delle intenzioni della giunta regionale guidata dal presidente Nello Musumeci di