ROMA - "In Europa non muovono un dito per accogliergli, però si indignano se vanno in Albania perché 'ci vuole il loro consenso'. Dove siamo, in un villaggio vacanze??? Pazzesco...". Questo il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini, alla posizione della Commissione europea secondo cui ci vuole il consenso dei migranti perchè venti di coloro che sono arrivati con la nave Diciotti possano andare in Albania che ha dato la disponibilità ad accoglierli. Salvini, che si trova a Venezia, in conferenza stampa aggiunge: "Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione" in relazione alla vicenda Diciotti, "per me sono medaglie".