- Di fronte ai controlli dei carabinieri di Lercara Friddi era nervoso, ha cominciato a sudare.: Lewis Obasuy, un 21enne nigeriano è infatti stato trovato in possesso di 25 grammi di droga. Stava viaggiando su un mezzo diretto a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, lungo la strada che conduce ad Agrigento. Oltre alla marijuana è stato trovato un bilancino di precisione digitale.Ancora in corso le indagini per accertare la provenienza della droga trovata nello zaino del nigeriano.