era alla guida della sua Smart quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada.

È morto così Luca Capoccia, di Lecce, m

olto conosciuto in città dove gestiva una cornetteria in viale Alfieri.

A dare l'allarme, questa notte, è stato un automobilista di passaggio

sulla strada provinciale che collega Giuggianello a Minervino. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto per i rilievi sono intervenuti carabinieri e polizia stradale. Capoccia collaborava anche come fotografo per il giornale online "Lecceprima".

Un uomo di 44 anni