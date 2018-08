PALERMO - "Vergognoso il fatto che oggi l'assessore Arcuri non si sia presentato in aula, né abbia ritenuto opportuno inviare un sostituto, per affrontare il problema degli allagamenti a Palermo a seguito delle piogge. Un problema che ha colpito migliaia di palermitani, che hanno perso o hanno avuto danneggiati beni mobili e immobili. È l'ennesima prova del disinteresse di questa amministrazione comunale che non ha la minima progettualità per affrontare questi problemi. Orlando ha ormai dimenticato di essere il sindaco della città, e il suo progetto è al capolinea". Così Igor Gelarda ed Elio Ficarra, consiglieri comunali di Palermo iscritti alla Lega.