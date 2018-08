che la capienza massima autorizzata e riportata nella licenza rilasciata dal questore, a fronte della valutazione effettuata dalla commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, era di

Al termine delle operazioni di conteggio le persone sono risultate pertanto

in più - spiegano dal comando provinciale dei carabinieri - rispetto a quanto previsto, in violazione delle prescrizioni riportate sulla licenza a tutela dell’incolumità pubblica".

Il legale rappresentate della società a cui è stata data in concessione l’area per lo svolgimento delle serate è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, mentre la discoteca è stata sottoposta a sequestro preventivo. I controlli sono poi proseguiti ed hanno permesso di individuare quattro lavoratori in nero su dodici. Una circostanza che ha provocato la

sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per un totale di 19 mila euro.

Anche la società impiegata nel posizionamento delle luci della serata danzante è stata multata per aver impiegato un operaio in nero. Denunciato, inoltre, uno dei tre deejay, trovato sprovvisto della licenza Siae. Quest'ultimo

riproduceva i brani musicali contenuti in un hard disk scaricati illegalmente.

. Ad accertare le irregolarità nei locali della discoteca "Il Moro" all'Arenella, i carabinieri della compagnia San Lorenzo, coadiuvati dai vigili del fuoco di Palermo, dai militari del Nucleo Ispettorato Del Lavoro e del Nas, nel corso dei controlli tra i locali della movida palermitana.persone che ballavano sia sulla spiaggia che nell'area superiore. In base alla documentazione analizzata dai militari e dai vigili del fuoco, è stato accertatonovecento persone441