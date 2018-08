Si allunga la lista dei prodotti alimentari che in questo 2018 sono stati segnalati e ritirati dal mercato, da parte del ministero della Salute.Dopo l'allarme dei mesi scorsi per i mix surgelati, lanciato in Italia e poi allargatosi in tutta Europa, torna a far paura il batterio dellaAd essere a rischio, questa volta, sarebbe un lotto di. Le confezioni pesano 500gr e riportano il codice a barre 8000003000405.Altro prodotto indicato in questi giorni come potenzialmente pericoloso è la. Il lotto in questione ha il codice 1-8-165.124 e, questa volta, il rischio è quello del batterio della Salmonella. Le salsicce incriminate sono state lavorate a Voltana, in provincia di Ravenna, e le unità messe in commercio pesano 600gr ciascuna.Infine, una terza segnalazione coinvolge delle confezioni di. Il prodotto, venduto nei supermercati Auchan in confezioni da 140gr, conterrebbe l'allergene dell'anidride solforosa. Anche in questo caso, l'allarme è circoscritto a un lotto ben preciso e si tratta di quello con il codice 18163, in scadenza il 31 dicembre 2019.Per tutti e tre gli alimenti, il ministero invita i consumatori a prestare attenzione e a restituire eventuali alimenti pericolosi, riportandoli direttamente ai punti vendita.