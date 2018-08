Con Ciccio Ingrassia ha formato una coppia di comici protagonisti di un centinaio di film e di numerose comparse televisive. Franchi, che in realtà si chiamava Benenato, sarà ricordato a Palermo con una rassegna di film, documentari, spettacoli: cinque giorni che celebrano "90 anni di sane risate". Così recita il titolo della manifestazione che si terrà dal 18 al 22 settembre a Villa Filippina, in collaborazione con Giuseppe Li Causi, memoria storica della coppia più popolare del cinema italiano degli anni Sessanta e con la direzione artistica di Simona d'Angelo. L'evento, patrocinato dal Comune, è inserito nel programma di Palermo capitale italiana della cultura 2018. Le storie di Franchi e Ingrassia ruotano attorno ai mercati storici di Palermo (Vucciria, Capo e Ballarò) dove la loro carriera artistica sbocciò prima del grande salto nel cinema di "cassetta". Ai due attori è intitolata una piazzetta (dietro il teatro Biondo) che fu all'inizio il loro palcoscenico. I figli della coppia auspicano che possa nascere, nella loro città, una "casa della memoria" in cui vengano raccolti i cimeli e i ricordi di Franchi e Ingrassia.