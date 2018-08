"Allagamenti, ponti, piano triennale delle infrastrutture - continua - sono argomenti non più derogabili. Ma se l'amministrazione, con il sindaco in testa, ha di meglio da fare che occuparsi di Palermo che lascino a chi ha veramente a cuore i cittadini.

Non possiamo permetterci di perdere ancora tempo - conclude Ferrandelli - quando si degneranno di affrontare le questioni aperte?".

PALERMO - "Il sindaco Orlando è in Francia e l'assessori Arcuri diserta ancora una volta l'aula. Con chi dovremmo confrontarci sulle questioni urgenti che riguardano Palermo se l'amministrazione è sempre assente?" Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione a Palazzo delle Aquile che denuncia ancora una volta l'impossibilità di affrontare un dibattito sulle emergenze cittadine.“Quando si parla di sicurezza a Palermo ormai abbiamo una certezza, ovvero che l’assessore Arcuri con una scusa non si presenterà in aula. D’altronde la scuola è quella del sindaco Orlando, l’uomo che scappa dalle sue responsabilità mentre la nave affonda. Oggi in aula avremmo dovuto parlare degli allagamenti di Mondello e Partanna e dei danni causati a cittadini e imprenditori, invece l’Amministrazione non si è presentata. L’ennesimo bidone di Arcuri è stato motivato con un’imbarazzante giustificazione: 'gli uffici sono in ferie'". Lo dichiara il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Palermo, composto dai portavoce Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo, al termine della seduta di oggi in cui l'assessore Arcuri non si è presentato."Ci ritroviamo - continuano i cinquestelle - a dover raccontare ai cittadini di Palermo che hanno regalato il loro voto a queste persone che ancora una volta sono stati traditi. Le ferie degli uffici comunali non possono giustificare, in nessun modo, l’assenza dell’amministrazione su temi come la sicurezza dei palermitani, e appare chiaro che negare il confronto con quella parte di politica come il MoVimento 5 Stelle che invece vuole risolvere i problemi e propone soluzioni può risultare imbarazzante per la vecchia politica, perché questa sa di essere colpevole e si concentra esclusivamente a evitare ogni assunzione di responsabilità. Il Consiglio comunale e tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere di pretendere chiarezza: non solo dovrebbero presentarsi in Aula, ma dovrebbero dare anche quelle risposte da cui sfuggono da anni. L’assessore Arcuri e Orlando potranno continuare a scappare, ma il M5S sarà il faro che punterà sempre i propri riflettori su di loro e sulla malapolitica”.