Due i malviventi in azione nella tarda mattinata alle Poste di via San Lorenzo, dove uno dei dipendenti ha accusato un malore per il forte choc. Per lui è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118, avvisati dalla polizia che nel giro di pochi minuti è arrivata sul luogo della rapina.Hanno fatto perdere le proprie tracce dileguandosi a bordo di uno scooter. In via San Lorenzo, oltre alle volanti, gli uomini della Scientifica e la squadra mobile, a caccia di elementi utili alle indagini. Il bottino è da quantificare.L'ennesimo ai danni delle filiali che si trovano nel capoluogo siciliano.