Lo ha deciso la giunta regionale guidata dal presidentedando il via libera alla firma di un protocollo di intesa con la Lombardia per una collaborazione che porti alla creazione di un'azienda regionale per l'emergenza e l'urgenza in Sicilia. L'acronimo sarà. Superato il sistema Seus, quindi, la rete dell'assistenza sarà gestita con un modello di azienda pubblica simile a quello delle Asp. A occuparsi della realizzazione e dei dettagli sarà l'assessore alla Sanità Ruggero Razza.L'obiettivo di trasformare l'attuale organizzazione del 118, gestito in Sicilia da Seus, società partecipata regionale, in un sistema di tipo aziendale, era già stato messo nero su bianco dal governo di Musumeci nel Documento di economia e finanza regionale (Defr).Inoltre, che il governatore avesse ampi piani per la società era diventato lampante con il braccio di ferro con il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, per la nomina del nuovo amministratore. Micciché avrebbe voluto piazzarci Giuseppe Di Stefano, ma Musumeci non ha acconsentito e la nomina è rimasta in sospeso. Organi del nuovo ente dovrebbero essere un direttore generale e un consiglio di amministrazione.