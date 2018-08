SIRACUSA - Un quintale e mezzo di marijuana, nascosto in un tir che trasportava frutta e verdura, è stato sequestrato ieri notte dai carabinieri. I militari dell'Arma, ad un posto di controllo a Francofonte, nel Siracusano, hanno fermato il mezzo e durante la perquisizione hanno scoperto che la droga era stata sistemata in numerosi sacchi neri tra i bancali delle patate. In manette il camionista. I carabinieri indagano per capire dove fosse diretto il carico di droga.(ANSA).