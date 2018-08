Il fiore scelto da Chiara e che sarà protagonista degli addobbi è l'ortensia, nelle due versioni di colore bianco e blu.

La maggior parte degli invitati è arrivata oggi pomeriggio a Catania con un volo Alitalia insieme allo sposo che l'ha noleggiato. La compagnia ha riservato un gate dell'aeroporto di Linate e personalizzato la destinazione e il viaggio a bordo con il solito brand (biglietti, poggia testa, bag in cartone di benvenuto con patatine, una spilla, una bottiglietta d'acqua). Una "personalizzazione" sulla quale il Codacons ha presentato un esposto all'Enac per verificare "la correttezza dell'operato sia dell'aeroporto di Linate, sia di Alitalia - spiega il presidente Carlo Rienzi - E' assurdo che un intero scalo aeroportuale e la compagnia di bandiera italiana si 'pieghino' a due personaggi famosi, modificando le normali prassi per pubblicizzare un matrimonio e i relativi sposi". Immediata la replica: "Nessun disagio per i passeggeri di Linate a causa del gate riservato agli invitati delle nozze di Fedez e Chiara Ferragni" spiega la Sea, società che gestisce gli scali milanesi. Da quanto si apprende, non si è verificato alcun disagio perché l'aereo - da Milano a Catania - era un volo dedicato, che trasportava solo gli invitati al matrimonio.

NOTO - Via Nicolaci a Noto stracolma di persone, come per la celebre Infiorata. Eppure questa volta c'è solo un piccolo bozzetto di fiori a terra e più nulla. Sono tutti desiderosi di conquistare un selfie con la coppia più social del momento, la fashion blogger Chiara Ferragni, ed il rapper Fedez, che hanno scelto la capitale del barocco in provincia di Siracusa per dichiararsi amore eterno. Il bozzetto con il solito brand "The Ferragnez" è un omaggio dell'amministrazione comunale. Stasera Palazzo Nicolaci, appartenuto ai Principi di Villadorata, ospiterà il party di benvenuto per gli ospiti: Chiara e Fedez al tramonto arriveranno dalla Dimora delle Balze verso il centro storico preceduti da un lungo corteo di auto d'epoca e sportive.La coppia, ed anche gli invitati, racconteranno la loro due giorni in Sicilia tramite i social. Fedez è arrivato alla Dimora delle Balze, un'antica tenuta immersa in 27 ettari di verde nelle campagne tra Noto e Palazzolo Acreide, dove la coppia domani pomeriggio si sposerà e dove si terrà il ricevimento. Ad attenderlo la futura moglie ed il figlio Leone. Luogo chiuso a tutti perché ospita sposi e staff. Oggi prove di trucco per la sposa con Manuele Mameli.Da lontano si vede la grande ruota panoramica, posizionata nel terreno della tenuta, che sposi e invitati potranno utilizzare per ammirare Noto. A celebrare il matrimonio, domani pomeriggio alle 18.30, sarà il sindaco di Noto Corrado Bonfanti. Strade chiuse e sicurezza intorno alla struttura. Sarà impossibile per chiunque avvicinarsi, anche se gli ospiti posteranno le foto sui social con l'hashtag #TheFerragnez. Ma sarà difficile avere un contatto con la coppia. I tanti fans possono accontentarsi delle due mascotte: una Chiara e un Fedez in versione morbida che gireranno per la città per distribuire gadget.