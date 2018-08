CATANIA - "In politica, come regola generale, tutto è possibile: la Lega è già alleata nostra, dal 1994, è un socio fondatore del centrodestra. Per quanto riguarda le elezioni Europee noi abbiamo già detto che come movimento politico 'Diventera' Bellissima' faremo un congresso tra fine di ottobre inizi novembre e saranno gli iscritti a decidere cosa fare". Lo ha ribadito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, tornando a parlare da Catania sui prossimi scenari politici elettorali, in vista soprattutto delle prossime Europee."E' probabile che nel frattempo il quadro politico generale - ha osservato il governatore - possa mutare anche all'interno del centrodestra. Ormai è difficile fare previsioni a distanza di tre, quattro, sei mesi. La geografia politica una volta rimaneva immobile anche per 20-30 anni, la Prima Repubblica ci insegna anche per 50 anni, oggi tutto si muove in maniera instabile e indefinita. Vediamo cosa accade, ma noi - ha rimarcato Musumeci - siamo abituati a fare scegliere la base. Per quanto riguarda le Europee, e non è da escludere le Politiche con il voto anticipato, sarà il congresso a decidere se il nostro movimento dovrà federarsi con un altro soggetto o se invece dovrà confluire o essere parte di un nuovo soggetto".