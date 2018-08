L'impatto si è verificato nel primo pomeriggio nei pressi del cancello Giusino, in direzione di Mondello. Due le persone rimaste ferite nell'incidente: si tratta di un uomo di 32 anni e una donna di 48, quest'ultima è stata trasportata con codice rosso all'ospedale di Villa Sofia dai sanitari del 118.Accesso off limits per gli automobilisti diretti nella borgata marinara, dall'ingresso di piazza Leoni e da via della Favorita con deviazione su piazzale dei Matrimoni.. In corso gli accertamenti della sezione Infortunistica per ricostruire la dinamica dell'incidente.