Lotta alla povertà, scuola, difesa delle categorie da sempre riconducibili alla tradizione di sinistra, superamento delle divisioni, queste le idee in campo per rifondare il Partito democratico e cercare di far dimenticare questi ultimi anni agli italiani: “Rimediare agli errori fatti – spiega Barbagallo – lotta alla povertà, soprattutto in Sicilia dove i dati sulla disoccupazione sono disarmanti, rivedere la riforma della scuola a causa della quale gli insegnati si sono sentiti traditi, attenzione all'istruzione e alle scuole pubbliche, riforma della sanità, questi sono solo alcuni temi che il Pd deve rimettere al centro della sua azione politica. Il centrosinistra si batte e si è sempre battuto per la difesa degli ultimi, è ridicolo che questa battaglia se la sia intestata la destra radicale che oggi guida il Paese”.

E mentre il Partito democratico discuteelabora ancora le ultime brucianti sconfittequesta è l'dea che Barbagallo rilancerà nel corso del suo intervento a Cortona. “Federalista”, un concetto lanciato dal filosofo ed ex sindaco di Venezia,e che Barbagallo sposa in pieno: “Un partito che sia radicato nel territorio e che ne comprenda a fondo le istanze, che non sia più guidato dall'alto, che dia più potere a chi nel territorio ci vive e ci lavora da sempre – spiega l'ex assessore – io sposo questa idea perchè so bene come in Sicilia abbiamo pagato caro il renzismo. Come la Sicilia e la questione del Sud nel tempo siano spariti totalmente dall'agenda di governo. Noi poi avevamo un segretario regionale che non faceva il segretario e chi invece non lo era affatto ma lo sembrava. Non facendo altro che creare confusione”. Il riferimento al renziano di ferronon è nemmeno troppo velato.“Non significa tornare indietro, ma riprendere per mano tutte quelle categorie ed elettori che si sono sentiti traditi. Il Pd è sembrato più vicino alle banche e alle lobby – continua il deputato regionale - Un partito fluido che ha accolto, soprattutto il Sicilia, componenti troppo lontani dalla nostra tradizione. Reclutamenti che ci hanno penalizzato e ci hanno fatto perdere credibilità agli occhi dei nostri sostenitori”.soprattutto oggi che il Pd non ha più nemmeno una sede, dopo la chiusura di quella in via Bentivegna. E mentre altre aree del partito si sono già messe in movimento, vedi i “Partigiani del Pd” guidati da, da sempre vicino al deputato: “Queste realtà sono un segnale chiaro della voglia di partecipazione e proprio per questo ricominceremo a parlare con la gente, a riaprire dibattiti, magari anche i circoli”.