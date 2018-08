Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 31 agosto, in Sicilia.1) MESSINA - Prefettura, ore 09:30 Riunione convocata dal prefetto Maria Carmela Librizzi sulla situazione degli edifici scolastici nel territorio provinciale. Vi prendono parte, tra gli altri, il sindaco di Messina e i sindaci dei Comuni in cui hanno sede le scuole superiori.2) PANTELLERIA (TP), ore 09:30 Prende il via il Pantelleria Doc Festival, fino al 9 settembre con iniziative culturali e spettacoli, in concomitanza con la raccolta dell'uva zibibbo.3) CATANIA - Questura, ore 10:00 I sottosegretari all'Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni, il sindaco Salvo Pogliese incontrano il Questore Albero Francini e il commissario di polizia aggredito e ferito durante una rapina nella sua abitazione.4) CATANIA - Sede Regione, ex Palazzo dell'Esa, ore 11:00 Presentazione del 'Piano parcheggi' del governo Musumeci a favore di Palermo, Catania e Messina e dei Comuni superiori a trentamila abitanti. A disposizione ci sono oltre cento milioni di euro. Partecipano il governatore Nello Musumeci e l'assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, verranno illustrate anche le iniziative riguardo alla viabilità delle strade provinciali.5) CATANIA - Plaia, spiaggia libera, ore 15:00 Tappa catanese della campagna #IoSonoPlasticFree promossa dal M5s per dire "stop alla plastica per contrastare i suoi danni agli ecosistemi e favorire la cultura del riuso contro quella dell&rsquousa e getta".6) SEGESTA (TP) - Teatro Antico, ore 19:15 Prima nazionale di "Astolfo sulla luna", testo tratto da Ludovico Ariosto. Reading di Filippo Luna accompagnato dalla fisarmonica di Daniele Teauro, con musiche composte ed eseguite dal vivo. La lettura è tratta dal capitolo XXXIV dell'Orlando Furioso. Lo spettacolo fa parte del Calatafimi Segesta Festival - Dionisiache 2018.7) PIAZZA ARMERINA (EN) - Villa del Casale, ore 21:30 Ultimo appuntamento di "Suoni e Luci" con il Quintetto Almeyda, composto da Angelo Cino al clarinetto, Sergio Di Franco e Salvatore Tuzzolino al violino, Giuseppe Brunetto alla viola e Domenico Guddo al violoncello.8) AGRIGENTO - Valle dei Templi, ore 21:30 Concerto di Dario Brunori, Amanda Sandrelli, Paolo Benvegnù e i tanti elementi che compongono l'Orchestra Multietnica di Arezzo.(ANSA)