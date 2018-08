LECCE - Cuore, fegato e reni sono stati prelevati a un turista 41enne originario di Siracusa che oggi è morto in Salento, nel suo primo giorno di vacanza, a causa di una grave patologia. Il prelievo multiorgano è stato eseguito all'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce dove i familiari, nel primo pomeriggio di oggi, hanno acconsentito alla donazione. Cuore, fegato e reni dell'uomo saranno quindi prelevati e destinati, dopo l'iter previsto per verificarne la compatibilità, ai diversi Centri specializzati in cui sono in lista d'attesa pazienti bisognosi di trapianto d'organi. L'uomo era arrivato oggi in Salento con la moglie e il figlio piccolo."Ci troviamo a fare le nostre condoglianze ad una famiglia affranta da una morte improvvisa. E ancora una volta - scrive l'Azienda sanitaria locale di Lecce su Facebook - non abbiamo parole per dare conforto. Solo grazie, a loro per la generosità dimostrata e ai nostri operatori per il loro impegno costante. E ancora una volta ammalati in attesa di trapianto potranno tornare a sorridere alla vita".