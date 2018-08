"Nel corso dell’ispezione - spiegano dal comando provinciale dei carabinieri - sono state rilevate inadeguatezze igienico sanitarie e sono state elevate sanzioni amministrative per mille euro".

I prodotti, infatti, era privi delle indicazioni relative alla tracciabilità, che per legge devono invece essere facilmente riscontrabili per risalire all'origine dell'alimento. La struttura è stata inoltre segnalata all’Asp di Palermo per le verifiche di competenza.

I carabinieri della stazione locale e dei Nas di Palermo hanno denunciato la titolare del ristorante "Ariston" che si trova in piazza della Vittoria.