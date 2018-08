Sanzioni, progetti per il futuro ma anche guardie ambientali. Nel giorno in cui la Polizia municipale diffonde i dati sul contrasto agli incivili (oltre mille verbali nel 2018) e il numero telefonico a cui segnalarli (335.7311773 ma solo per il porta a porta), Sala delle Lapidi ha discusso con il vicesindaco Sergio Marino e i rappresentanti della Srr dei controlli su chi viola le norme sui rifiuti. i dati sul contrasto agli incivili (oltre mille verbali nel 2018) e il numero telefonico a cui segnalarli (335.7311773 ma solo per il porta a porta), Sala delle Lapidi ha discusso con il vicesindaco Sergio Marino e i rappresentanti della Srr dei controlli su chi viola le norme sui rifiuti.

di guardie ambientali volontarie anche tramite convenzioni. “Ben vengano questi interventi sanzionatori – dice Mimmo Russo di FdI - Fornirò ai cittadini il numero telefonico messo a disposizione dall’amministrazione, che ha anche annunciato che interverrà subito una pattuglia dei vigili. Ma sia chiaro che non consentiremo a nessuno di formare nuove sacche di precariato, prendendo in giro i cittadini, né di aumentare la Tari: Orlando piuttosto pensi ai bilanci, che attendono di essere approvati. Anzi, ce lo faccia votare subito e poi dimettiamoci in massa restituendo la parola agli elettori”.di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno - in termini di prevenzione e sanzione per chi trasgredisce tempi e modi di conferimento dei rifiuti. E' un segnale che denota attenzione al cittadino e all'ambiente: lo attesta anche l'ampliamento progressivo degli spazi in cui effettuare la raccolta differenziata e la istituzione programmata delle isole ecologiche. Valutiamo positivamente inoltre l'operato della polizia municipale, impegnata a far rispettare, in questa fase di avvio dell'attività, gli orari di raccolta. Riteniamo tuttavia che sia importante puntare anche agli aspetti informativi e pedagoci che il tema dei rifiuti e dell'ambiente richiede. Bisogna promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, alla scuola e agli operatori economici; siamo certi che in breve tempo le criticità saranno superate".– Si formerebbe un’altra sacca di precariato. Semmai bisogna formare gli addetti di Palermo Ambiente e aumentare i vigili urbani”.soprattutto, la collaborazione dei cittadini che devono essere messi nelle condizioni di differenziare correttamente i rifiuti – dice Dario Chinnici del Pd - Il Comune deve applicare le sanzioni e punire chi sporca, ma anche attivare campagne informative adeguate”.vanno messe in atto una serie di misure partendo da una rivisitazione del contratto di servizio della Rap, oramai obsoleto, l'attivazione degli impianti esistenti come quello del compostaggio che si trova a Bellolampo, l'istituzione di isole ecologiche e un nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti adeguato ai tempi attuali, considerato che quello vigente é stato approvato dal consiglio comunale nel lontano 2002 – dice Massimo Giaconia di Palermo 2022 - É imprescindibile un regolamento per la gestione dei rifiuti moderno, che preveda regole chiare e applicabili nonché azioni di prevenzione, forme di sensibilizzazione, momenti di formazione e informazione da promuovere in sinergia con le realtà territoriali come le parrocchie, le scuole e le Circoscrizioni, provvedimenti sanzionatori nonché l'istituzione della figura degli ispettori ambientali”.