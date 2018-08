PALERMO - ''Tutto ciò che riguarda il potenziamento, l'integrazione e l'efficienza dei servizi in ambito sanitario sarà portato avanti dal nostro governo. Questo protocollo con la Lombardia è un concreto passo in avanti per garantire ai cittadini siciliani maggiori e migliori interventi, in questo caso dedicati alla medicina d'urgenza''. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commentando il protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e la Regione Lombardia,, per il potenziamento dei servizi del 118 e la riorganizzazione del sistema verso migliori standard d'urgenza extraospedaliera. La collaborazione tecnica, per cui sarà stipulata una apposita convenzione - dice la Regione - prevede in particolare un'attenzione verso il potenziamento dei servizi di elisoccorso, della riorganizzazione del sistema del 118 e dell'urgenza sanitaria extraospedaliera, con lavori di formazione professionale e l'introduzione di innovative tecniche di intervento. A dialogare, al fine di un complessivo miglioramento dei servizi, saranno la società lombarda Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) e la Seus (Sicilia emergenza urgenza sanitaria). Tra le linee guida anche l'attivazione di un'Azienda sanitaria regionale dedicata all'emergenza-urgenza.