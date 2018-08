provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, perché irregolare in Italia.

Avrebbe preso di mira le abitazioni sul lungomare tra giugno e luglio del 2017, approfittando delle vacanze dei proprietari o della loro temporanea assenza. Un'amara sorpresa per chi era tornato a casa dopo le ferie e aveva trovato la porta manomessa e le stanze a soqquadro. Da allora le indagini non si sono mai fermate. Gli agenti del commissariato Mondello hanno in questi mesi raccolto elementi fondamentali per rintracciare l'autore dei colpi, immortalato anche dalle telecamere delle ville saccheggiate. Da allora le indagini non si sono mai fermate. Gli agenti del commissariato Mondello hanno in questi mesi raccolto elementi fondamentali per rintracciare l'autore dei colpi, immortalato anche dalle telecamere delle ville saccheggiate.

I rilievi effettuati dagli uomini della Scientifica hanno confermato l'ipotesi. Il ventenne è stato così rintracciato nella Capitale, dove è nel frattempo stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un altro reato. Il Tribunale di Palermo ha emesso per lui la custodia cautelare in carcere, provvedimento poi eseguito dalla polizia.

. A distanza di un anno finisce in manette un tunisino di vent'anni, rintracciato dalla polizia a Roma, dove si era da poco trasferito cercando di far perdere le proprie tracce. Il giovane, con precedenti per piccoli reati, è risultato destinatario anche di un