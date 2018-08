Il via venerdì 7 settembre alle 16: con un dibattito su “Informazione e territorio: tra i presenti l'assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera e l'eurodeputato Michela Giuffrida. Alle 19,30 al ristorante De Gusto “Un libro sotto l’albero”: Federica Raccuglia parla del suo libro “L’uomo del dialogo contro la mafia – La storia di Padre Pino Puglisi” con Giacomo Di Girolamo. Alle 20,30 nell’area Villa Regina Margherita wine show: degustazioni di vini siciliani e di prodotti dei Nebrodi condotto dalla giornalista e sommelier Maria Antonietta Pioppo. Partecipa alla serata Vincenzo Cusumano, direttore dell’Istituto regionale vite vino e olio. Degustazioni di prodotti dei Nebrodi a cura della Condotta Slow Food Nebrodi guidate dal fiduciario Angelo Pedano.

Salvo Toscano discute del suo ultimo libro “L’uomo sbagliato” con Nino Amadore. Alle 20 degustazioni e show ai fornelli con prodotti dei Nebrodi.

GALATI MAMERTINO (MESSINA) - Promuovere i territori con azioni di marketing integrato, valorizzare le filiere, aprire nuovi orizzonti per le aziende e far conoscere luoghi bellissimi: il “Festival del giornalismo enogastromico” in programma a Galati Mamertino (Messina) sui Nebrodi dal 7 al 9 settembre, organizzato da cinque anni dall’associazione Network, punta a indicare un percorso virtuoso per creare sviluppo partendo dal basso, facendo sedere al tavolo istituzioni, imprenditori, chef, intellettuali e giornalisti per discutere di temi e soluzioni concreti.In questi anni hanno partecipato 200 giornalisti provenienti da tutta Italia, quasi 10.000 persone hanno visitato i luoghi del Festival e hanno partecipato alle oltre 100 tavole rotonde, presentazione di libri, incontri.Sabato 8 Settembre alle 10 all’Incubatore dei Nebrodi tavola rotonda su “Innovazione, startup, strumenti di finanziamento”. Partecipano: Marco Gay (amministratore delegato di Digital Magics), Antonio Perdichizzi, Vincenzo Cordone (Area interna Nebrodi), Francesca Rita Cerami (Idimed), Carmelo Galati Tardanico, Nino Amadore (Il Sole 24Ore), Massimo Tesio (Media Relations Gustoso). Modera: Osvaldo Esposito. A seguire: “L’innovazione in pratica”: presentazione del Gelato officinale a cura di Maurizio Valguarnera, food project e maestro gelatiere. A pranzo degustazione di prodotti tipici dei Nebrodi a cura de Il Vecchio Carro e del ristorante De Gusto. Alle 16,30 all’Incubatore dei Nebrodi “Ogni viaggio è un’esperienza: costruire itinerari, far crescere il territorio” con Giovanni Ruggeri (docente economia), Edoardo Faraci (Wonderful Italy), Carlos Vinci (Mare d’Amare), Rosario Gugliotta (Slow Food), Dario Cartabellotta (direttore dipartimento Pesca), Toti Piscopo (Travelnostop), Marco Sajeva (Beemyguest), Franco Ingrillì (sindaco di Capo d’Orlando). Modera Gioia Sgarlata. Alle 18,30 presentazione della Rete del gusto e dell’accoglienza Nebrodi – Terre di Dioniso su Wine Bus. Alle 19,30 “Un libro sotto l’albero”: presentazione Guida Vini dell’Etna di Cronache di gusto Con Federico Latteri, Fabrizio Carrera, Antonio Campisi (enologo). Alle 20,30 a Villa Margherita concerto ensemble del Conservatorio A. Corelli di Messina direttore Salvatore Percacciolo. Alle 21,30 percorso sensoriale e degustazione a cura di Gustoso Sicilian Food con lo chef Andrea Ruisi.Domenica 9 Settembre alle 10 visita alle aziende, alle 13 visita e pranzo a Borgo D’Orlando. Alle 18 all’Incubatore dei Nebrodi Nino Amadore intervista il presidente della Regione Nello Musumeci. Alle 19 al ristorante De Gusto “Un libro sotto l’albero”: