“Mi sono battuto per anni perché queste bretelle vedessero la luce – dice Caracausi – vista la loro importanza per la mobilità in entrata e in uscita dalla città. Speriamo che in tempi brevi si possa risolvere questo annoso problema”.

un atto di indirizzo con cui dà il via libera all’accordo con Multi Vetse Italy 4, la società che gestisce la struttura del centro commerciale Forum (di proprietà olandese) e che si farà carico di costruire le rampe lato mare, mentre quelle lato monte resteranno per il momento solo sulla carta., nonostante possa essere cruciale per la viabilità. In pratica, chi verrà da Messina o da Catania potrà arrivare in zona Roccella senza dover passare da Brancaccio: zona che non comprende solo le aree commerciali (Forum e Leory Merlin) o industriali, ma soprattutto il capolinea del tram che porta alla Stazione centrale e la stazione ferroviaria che si collega al passante e porta, quindi, in tutta la città.il traffico e servire chi viene dalla Provincia. La giunta ha approvato un semplice atto di indirizzo e non una delibera (contrariamente a quanto proposto dagli uffici), dal momento che la modifica della convenzione deve necessariamente passare dal consiglio comunale. In cambio della costruzione del Forum, infatti, la città ha diritto a ricevere alcune opere compensative: alcune sono state già realizzate, altre no. L’accordo prevede che, al posto di alcune opere non considerate più prioritarie e che ammontano a due milioni di euro, la Multi Veste, che deve anche un altro milione al Comune, si occuperà di completare le rampe lato mare degli svincoli autostradali già costruiti, ma in totale abbandono e oggetto di furti e atti vandalici., mille metri quadrati per 300 mila euro) e, una volta avute tutte le autorizzazioni, sarà completato entro tre anni. Entro tre mesi la società produrrà uno studio di fattibilità. “E’ un’altra tappa importante a cui dovranno seguire le opere – dice l’assessore Emilio Arcuri – Parliamo di un intervento importantissimo e, per questo, speriamo si brucino le tappe per andare alla sua progettazione e realizzazione: trattandosi di un’opera pubblica realizzata da un privato, i tempi potranno essere molto più contenuti. Le opere di compensazione si realizzeranno con il controllo dell'assessorato alla Rigenerazione urbana”.per un milione e mezzo, in cambio dell’autorizzazione a una nuova struttura commerciale da 5 mila metri quadrati, ma su questo la giunta ha preferito rinviare tutto a data da destinarsi. “La nuova struttura non possiede i requisiti dell’urgenza – si legge nell’atto – e si rende necessario uno specifico approfondimento in relazione ai costi-benefici per la collettività”.LE REAZIONI“L’approvazione in Giunta dell’atto di indirizzo per il completamento degli svincoli autostradali di Brancaccio è un atto importante per la città. La realizzazione delle rampe avrà effetti positivi non solo su questa zona, ma su tutta Palermo alleggerendo il traffico di mezzi pesanti su via Giafar e via Messina Marine: occorre accelerare al massimo i tempi e pensare a come completare anche le rampe lato monte”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo.“Si tratta di un’opera strategica non solo per Brancaccio, ma per tutta la città – dice Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 – Spero che il consiglio comunale approvi la delibera in tempi brevissimi, così da dotare la zona sud di Palermo e parte della Provincia di collegamenti che si aspettano ormai da anni. Inoltre, in questo modo, si porrà fine al degrado e all’incuria in cui si trova oggi quest’area”.“Non possiamo che essere soddisfatti per l’approvazione di questo atto di indirizzo della giunta che accelera l’iter per la realizzazione degli svincoli autostradali di Brancaccio”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv.