La visita dell'esponente del governo Musumeci arriva dopo che il sindaco termitano Francesco Giunta aveva "minacciato" nei giorni scorsi di chiudere la bretella metallica che, dagli anni Trenta, ha garantito la viabilità nel territorio. La piccola struttura, costruita dopo la chiusura dell'omonimo ponte settecentesco, è da anni pericolante. Attualmente è permesso il passaggio in uno solo senso di marcia, mentre è stato vietato il transito ai mezzi pesanti.

". Lo assicura l'assessore regionale al Territorio e Ambiente, che stamattina ha effettuato un sopralluogo sullo storico collegamento che unisce Termini Imerese e Trabia.faremo tutto il possibile affinché non si indugi più. Questo è un viadotto di fondamentale importanza, senza il quale verrebbe messa a rischio la viabilità fra Palermo e Catania, essendo l'unica alternativa all'autostrada. Insieme al governatore Nello Musumeci e all'assessore ai trasporti Marco Falcone, presenteremo a breve i risultati del censimento che abbiamo avviato sulle condizioni di strade e linee ferroviarie nell'Isola".Ma cosi non è stato. A spiegare i motivi di questi ritardi è stato"Si sta ancora disponendo la costruzione di una bretella alternativa, al fine di garantire la circolazione per tutta la durata del cantiere. Credo però di poter affermare con certezza che si inizierà. I lavori dureranno diciotto mesi e verrà realizzata una struttura moderna, a doppio senso di marcia, con annessa pista ciclabile"."Se siamo arrivati a chiedere un intervento così tempestivo è perché ricevo continuamente sollecitazioni da parte dei cittadini e serve dare loro risposte. Non possiamo rischiare un nuovo "caso Morandi", né isolare tutti coloro che vivono a ridosso del ponte. Sono convinto - conclude il primo cittadino imerese - che la visita dell'assessore Cordaro sbloccherà l'impasse".Presente anche: "Questa volta ci siamo. Da anni aspettiamo che venga fatto un intervento di questo tipo e siamo convinti che sia la volta buona.. I cittadini chiedono sicurezza ed è nostro dovere fare in modo di garantirla".