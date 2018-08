- Un uomo di 26 anni, A. G., è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver violentato e rapinato una donna colombiana, a casa della quale i militari l'hanno bloccato mentre con un coltello minacciava di morte la vittima. Secondo quanto ricostruito, anche con le testimonianze di alcune persone, il giovane si era recato dalla donna con un amico. Di fronte al diniego della vittima di fare sesso, ne è nato un alterco durante il quale la donna è stata picchiata al volto. Nell'abitazione vi era anche una ecuadoregna che sentendo le urla della coinquilina è fuggita per chiedere aiuto. Consumato il rapporto sessuale, l'uomo ha minacciato la vittima con il coltello per farsi consegnare il denaro in suo possesso, ma sorpreso dai carabinieri è finito in manette.(ANSA).