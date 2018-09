la luce con sensori, telecontrollo e telegestione della rete, sostituire punti luce e risparmiare il 64% in bolletta. Questi gli obiettivi del progetto approvato dalla giunta Orlando e che adesso parteciperà a un avviso della Regione che ha previsto fondi ad hoc per Palermo, Catania e Messina.un intervento che, in realtà, non farà altro che ampliare quello previsto dal Pon Metro che riguarda l’asse che va da piazza XIII vittime fino a Villa Giulia, passando per la Cala.viale Dei Picciotti, via Laudicina, corso dei Mille, bretella laterale versante monte di viale Regione Siciliana e via Salvatore Cappello: in queste strade si sostituiranno 18 chilometri di cavi per 730 punti luce che da mercurio passeranno a lampade a Led e, grazie ad alcuni sistemi automatici, si garantirà una sufficiente illuminazione per pedoni e automobilisti. Il Comune non garantirà solo una migliore illuminazione, ma ne avrà anche un beneficio in bolletta visto che i consumi caleranno del 64% passando da quasi un milione di kilowattora a 360 mila l’anno.e l'assessore Emilio Arcuri - conferma da un lato la grande attenzione rivolta al tema della riduzione dei consumi e dall'altro a quello del miglioramento complessivo dell'illuminazione pubblica in città. Allo stesso tempo mostra la capacità dell'Amministrazione di progettare sia in termini tecnici sia in termini amministrativi, per reperire gli indispensabili fondi extra-comunali che sono necessari per questo tipo di interventi infrastrutturali". Adesso l’ultima parola spetterà alla Regione, che dovrà stilare la classifica e approvare il progetto.