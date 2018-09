Non ci avete abbandonato nemmeno durante le vacanze. Anzi, l'agosto che si è appena concluso è stato il miglior agosto di sempre, in termini di visite, utenti unici e pagine lette, nella storia di LiveSicilia. Per questo, la redazione ringrazia tutti voi lettori per averci seguito dalle spiagge o dai luoghi di villeggiatura, da casa o – per chi ha dovuto recarsi a lavoro – da uffici e aziende.LiveSicilia, insomma, continua a crescere con voi e soprattutto grazie a voi. Continuate a seguirci, ci attendono gli ultimi scampoli di estate, poi un autunno caldissimo pieno di notizie. Noi ci saremo.