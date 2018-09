La sposa, che indossa un abito bianco tradizionale col velo che copre il suo viso disegnato da Dior, è radiosa ed emozionata. Le cinque damigelle, le due sorella della sposa, due amiche e collaboratrici e un'amica di Los Angeles, vestono abiti lunghi rosa disegnati da Alberta Ferretti. La villa è addobbata di tanti fiori bianchi e rosa. Chiara, al braccio del papà Marco, visibilmente emozionato, ha percorso un vialetto tra archi di rose che colorano il verde brillante degli esterni. Il sì è arrivato dopo la lettura dei voti che ha commosso tutti gli ospiti presenti.

due tra i personaggi più amati dai follower di tutto il mondo, specialmente su Instagram.

Il matrimonio della influencer e del rapper, star del programma televisivo X Factor Italia, è un matrimonio "bollente" nel vero senso della parola: la colonnina di mercurio, a Noto, nel Siracusano, segna 37 gradi. Le nozze col rito civile sono affidate al sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, nella Dimora delle Balze, casale dell'Ottocento immerso nella campagna desertica tra Noto e Palazzolo Acreide.

La cerimonia di nozze è cominciata alle 19, con un'ora di ritardo sulla tabella di marcia.Poi Fede è ricomparso e ha pubblicato un post in cui è già in abito da sposo, con la madre e il padre, tutti in blu e bianca. Lo sposo è senza cravatta. "Ansia ne abbiamo?", ha scritto, e tra i commenti ecco spuntare quello della futura moglie e madre di suo figlio, Leone: "Corri da me"., la tradizionale cena del giorno prima ("reharsal party") come da tradizione Usa. Luci rosse soffuse, nel soffitto e nel pavimento petali di rose, alla console Benny Benassi tra i dj più popolari al mondo, la sala barocca di Palazzo Nicolaci trasformata per una notte in una mega pista da ballo, ospiti scatenati attorno a Fedez e Chiara Ferragni. Grandi protagonisti della serata, che si è conclusa a tarda notte, ovviamente i Ferragnez, brand lanciato dalla coppia che campeggia ovunque a Noto piena di turisti, anche nei 14 van neri con i vetri oscurati parcheggiati lungo il viale che porta all'area pedonale della cittadina barocca e che hanno condotto gli ospiti, circa 150 invitati, al party esclusivo di ieri sera. Le immagini della serata sono impresse nei video pubblicati su Instagram.Nei video c'è anche Giusy Ferreri, cantante siciliana e amica della coppia, intonare "Roma-Bangkok" e "Amore e capoeira", tormentoni estivi, mentre in pista gli uomini si scatenano togliendosi le camice mettendo in mostra muscoli e tatuaggi.. Lido di Noto, Marzamemi, Fontane Bianche sono le mete scelte per un tuffo nell'acqua azzurra prima delle nozze di questo pomeriggio. I van neri con i finestrini oscurati parcheggiati nelle aree di sosta prossime alle spiagge e i biglietti con la scritta "Ferragnez" in bella mostra sui parabrezza non hanno lasciato dubbi a curiosi, bagnanti e turisti. Chi ha scelto un hotel nel centro storico di Noto ha preferito invece una passeggiata tra la Cattedrale ed il teatro comunale; solo relax per chi alloggia alla "Dimora delle Balze".