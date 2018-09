ROMA - Battuta d'arresto dell'estate: temporali, in alcuni casi grandinate, forti venti e temperature in calo salutano il primo weekend di settembre. Una pausa del caldo e della bella stagione con una "goccia fredda". La definiscono così i meteorologi del Centro Epson Meteo e la colpa, rilevano, è del vortice di bassa pressione che per tutto il fine settimana sembra deciso a non abbandonare l'Italia. "La perturbazione che ieri ha raggiunto il Nord Italia - proseguono - ha dato vita a una circolazione ciclonica di aria fresca che durante il fine settimana rimarrà stazionaria nei pressi delle nostre regioni centro-settentrionali". Il tempo instabile sarà "più marcato sulle regioni settentrionali dove i valori si sono già portati ben al di sotto della media stagionale", osservano gli esperti del Centro Epson Meteo. Per tutto il fine settimana sono possibili rovesci o temporali sparsi su Alpi, Lombardia orientale, Nord-Est e gran parte del Centro, oltre che in Campania, Puglia centro-settentrionale, Appennino lucano e nel Nord della Sicilia. Nella notte i fenomeni tenderanno in gran parte ad attenuarsi o a esaurirsi. Le temperature continuano a scendere fino a raggiungere valori inferiori alla norma nel Centro-Nord, dove difficilmente si superano 24-25 gradi, mentre a Sud non si registrano variazioni notevoli, con punte intorno a 30 gradi. Il vortice di bassa pressione resterà sulla penisola per tutto il week end, per cominciare ad allontanarsi verso Est soltanto all'inizio della prossima settimana. Per lunedì è ancora prevista instabilità, mentre il miglioramento "sarà più evidente a metà settimana, quando - rileva il Centro Epson Meteo - torneranno a prevalere condizioni di tempo stabile e di nuovo più caldo, con temperature tipiche di fine estate".