Sei imbarcazioni, con a bordo in totale di 66 migranti, sono state bloccate stanotte a Lampedusa (Ag). I carabinieri della stazione hanno prima bloccato tre natanti, con a bordo complessivamente 30 persone, che erano appena approdati a molo Favarolo e poi un'altra piccola imbarcazione, con a bordo 14 migranti, che era riuscita a spingersi fino a cala Palme. La Guardia costiera, nelle acque antistanti alla più grande delle isole Pelagie, ha intercettato e fermato, invece, altri due natanti con a bordo 8 e 14 tunisini. Tutti i 66 migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacolalasciati sull'arenile sono stati ritrovati sulla spiaggia di Giallonardo a Realmonte (Ag). Sulla costa agrigentina, all'alba, vi sarebbe stato uno sbarco fantasma di migranti. Carabinieri e polizia stanno setacciando l'intera area, spingendosi fino a Porto Empedocle e Siculiana.sorpreso mentre trainava verso Lampedusa (Ag) una barca che trasportava 14 migranti, sono stati arrestati dalla Guardia di finanza. Mercoledì scorso, durante una ricognizione area dell'agenzia europea Frontex, è stata avvistata a più di 80 miglia a Sud da Lampedusa una piccola imbarcazione trainata da un peschereccio tunisino. A notte inoltrata, quando il natante è stato sganciato dal traino e si trovava a circa 24 miglia da Lampedusa, le motovedette e un guardacoste del reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Palermo, in contatto con la Procura di Agrigento, hanno intercettato l'imbarcazione con i migranti ed hanno bloccato il peschereccio. Per ingresso illegale nel territorio dello Stato sono stati denunciati i 14 migranti, mentre i 6 membri dell'equipaggio del motopesca sono stati arrestati per favoreggiamento all'immigrazione clandestina e sono stati portati al carcere di Agrigento. (ANSA).