Con l'estate agli sgoccioli arrivano i consueti report sul turismo in Sicilia. L'ultimo arriva dall'osservatorio economico di Confartigianato Sicilia che cristallizza in 14,7 milioni le presenze nell'Isola, ma da Federalberghi Sicilia arriva un vero e proprio allarme: nell'Isola ci sono circa diecimila strutture ricettive abusive. Un numero che rende l'idea di quanto sia comunque difficile quantificare il numero di turisti che ogni anno scelgono l'Isola come meta delle loro vacanze., testimoniato anche dai numeri positivi che arrivano dagli aeroporti di Catania e Palermo, le due principali porte d'ingresso per la Sicilia. Ail bimestre luglio-agosto ha fatto salire il numero di passeggeri in transito a oltre due milioni, con un +7% rispetto allo stesso periodo del 2017. Cifre che potrebbero consentire allo scalo etneo, guidato dalla Sac, di insidiare le posizioni dinella classifica degli aeroporti italiani. Buone notizie anche dal, che con l'agosto appena chiuso si appresta a festeggiare il suo record assoluto: 735mila passeggeri che valgono un +16% rispetto allo stesso mese del 2017. Il 14 agosto lo scalo palermitano gestito da Gesap ha raggiunto il tetto dei quattro milioni di viaggiatori e da inizio anno gli indicatori parlano di una crescita del traffico che viaggia a doppia cifra: +16,8% rispetto allo stesso periodo del 2017, che si traduce in 560mila passeggeri in più. Al Falcone-Borsellino, che nel 2020 ospiterà il 13esimo convegno degli aeroporti regionali europei organizzato da Aci Europe, sono in aumento anche i viaggiatori internazionali con un +26,5%. Sono soprattutto francesi e inglesi a scegliere di atterrare a Palermo. Dai quattro aeroporti parigini disono arrivati 62mila passeggeri dall'1 gennaio al 31 luglio, ma il primo posto spetta a Londra: dagli aerei partiti dalla capitale britannica sono sbarcati 67mila viaggiatori. La classifica prosegue con le tedesche Monaco di Baviera e Dusseldorf, ventimila e sedicimila passeggeri a testa. Numeri che hanno fatto sorridere il presidente di Gesap,, il quale spera di toccare quota sette milioni di passeggeri nel 2018., ma spostando la lente sul settore delle strutture alberghiere l'euforia si trasforma in rabbia per ciò che potrebbe essere ma non è: "E' l'abusivismo che impedisce un vero decollo del turismo in questa terra - spiega, presidente di Federalberghi sicilia -. Siamo davanti a persone che non pagano le tasse e non fanno crescere il sistema Sicilia. Stimiamo il fenomeno in circa diecimila strutture ricettive abusive ed è un numero enorme, credo che il dato di 14,7 milioni di presenze rappresenti la metà del numero reale". Tra i punti di debolezza del turismo nell'Isola Torrisi, che è anche amministratore delegato di Sac, individua le infrastrutture: "E' un nostro handicap da sempre, gli altri paesi europei si sono dotati di un sistema di infrastrutture moderno mentre noi arranchiamo". Nonostante tutto, però, la Sicilia piace ancora: "Siamo una terra popolata da persone accoglienti - ancora il presidente di Federalberghi Sicilia - ma bisogna anche ammettere che i problemi di stabilità del medio oriente ci hanno favorio. Non bisogna cullarsi su questi dati positivi, è necessario lavorare tanto per migliorarci e rendere servizi efficienti a una clientela sempre più esigente". Tra le richieste che Federalberghi formula alla politica c'è soprattutto quella di una legge organica sul turismo: "E' un settore con troppe norme disperse nel tempo, un testo unico che serva da orientamento sarebbe sicuramente un buon punto di partenza per migliorare".