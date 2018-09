Sono gli automobilisti che si recano al "Falcone-Borsellino" per accogliere amici e parenti in arrivo in città, ma che fin troppo frequentemente rischiano di provocare incidenti gravi sulla Palermo-Mazara, compromettendo anche la circolazione dei passeggeri in partenza. Proprio come è successo pochi giorni fa, quando è avvenuto lo scontro tra tre auto: l'incidente ha coinvolto tre una Fiat Punto, una Hyundai I20 e una Mercedes, una delle quali è andata distrutta."Monitoriamo più frequentemente l'area di ingresso in aeroporto - spiegano - specie nella stagione estiva, quando il traffico dei passeggeri è più massiccio. Abbiamo già ricevuto da Gesap, anche in passato, le segnalazioni che riguardano il fenomeno. Cerchiamo di contrastarlo con una nostra presenza più assidua, ma considerando che gran parte dell'arteria autostradale è di nostra competenza, facciamo quello che possiamo". La cattiva abitudine degli automobilisti in attesa di chi sbarca a Punta Raisi, si verifica spesso per evitare di pagare la tariffa del parcheggio all'interno dello scalo.Per pochi euro si rischia spesso una multa salatissima o addirittura di provocare incidenti gravi. E' un fenomeno da tempo esistente, che ancora oggi tentiamo di contrastare pure sulle rampe all'ingresso, dove la polizia municipale effettua i controlli". E le multe fioccano.Un meccanismo che permette all'utente di parcheggiare la propria auto senza dover sborsare un centesimo, a patto che entro quindici minuti vada via. Il tempo di salutare parenti o amici in arrivo o in partenza, insomma.- precisa il primo cittadino -. Nel 2017 erano state quasi il doppio, quest'anno quelle emesse fino ad agosto ammontano a circa tre milioni e duecento mila euro, ma di queste ne viene riscosso il 65 per cento circa". La Gesap, la società che gestisce i servizi aeroportuali, dopo l'incidente ha sottolineato la necessità di "far finire questa abitudine sia in autostrada che sulle rampe che portano all'area dello scalo. Lo segnaliamo da tempo - è stato precisato - e anche questa volta lo segnaleremo alle forze dell'ordine: è pericoloso e incivile parcheggiare le auto in corsia d'emergenza nella bretella autostradale, invece di parcheggiare nelle aree autorizzate. Si tratta di un rischio altissimo per quanti si recano in aeroporto".Una tariffa che riguarda la zona più vicina all'aerostazione, la P2 che dispone di quasi ottocento posti auto. Nell'area P3, distante circa cinquecento metri, ma con navetta gratuita che conduce direttamente al terminal, gli utenti possono lasciare il proprio mezzo per due ore, sempre pagando tre euro. "Tra poche settimane - annunciano da Gesap - per gli utenti ci sarà la possibilità di risparmiare sul costo del parcheggio. Sarà infatti attivato un servizio di prenotazione on line che permetterà di usufruire di tariffe scontate".