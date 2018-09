Uno spettacolare incidente si è verificato intorno alle 21.10 di ieri sera a Messina all'incrocio tra la via Garibaldi e la via Cesare Battisti. A scontrarsi violentemente una volante della polizia e due vetture in transito, una Panda e una Mercedes. I poliziotti erano lanciati all'inseguimento di due ladri in sella ad uno scooter quando sono entrati in collisione con le due vetture.Nello scontro sono rimasti feriti i due occupanti della Panda e della Mercedes, mentre nessuna conseguenza per i due poliziotti. Ingenti i danni ai mezzi. In zona il traffico ha subito rallentamenti.