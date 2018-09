però, i pareri sono altalenanti e variano decisamente da zona a zona. Il provvedimento divide dunque la platea di operatori economici e avventori del Capo, di via Bandiera e di Sant'Agostino.

Li chiamano “i food”, mescolando accento palermitano e inglese, sono i tantissimi ristoranti che popolano via Maqueda e via Vittorio Emanuele. “Solo loro riescono a rimanere aperti. Qui ormai c'è rassegnazione, neanche rabbia. Ztl e pass sono stati istituiti solo per fare cassa - continua il commerciante - a scapito nostro. Anche via Roma ormai è morta, hanno blindato il centro storico a fronte di nessun servizio aggiuntivo”.

Mentre Antonio Pella parla, i colleghi delle attività vicine si sono radunati intorno a lui per dare forza al suo dissenso: “Nessuno ha mai chiesto la pedonalizzazione, il sindaco non parli al nostro posto”.

ha un negozio nella stessa strada e per un breve periodo è stato anche rappresentante dei commercianti del mercato storico e anche di quelli di via Bandiera: “Effettivamente un'interlocuzione con il sindaco c'è stata e all'inizio l'idea ci aveva convinto - spiega - ma l'amministrazione ci aveva anche assicurato che la pedonalizzazione sarebbe andata di pari passo con la totale rivalutazione del quartiere. Ci avevano parlato di nuova illuminazione, lavori strutturali e navette regolari. Noi non vediamo nulla di tutto questo. Pedonalizzare va bene, ma prima si deve avere un servizio di trasporto efficiente e un numero adeguato di parcheggi intorno alle zone a traffico limitato. Tutto questo oggi non c'è e il risultato è che i commercianti della zona preferiscono chiudere e se sono proprietari dei locali, li affittano a chi vuole aprire l'ennesimo ristorante. Ma d'altronde - conclude Madonia - il sindaco ha fatto sempre di testa sua purtroppo, non ha mai ascoltato l'opinione di chi lo vota e di chi paga le tasse”.

, è stato annunciato lunedì dal sindaco Leoluca Orlando con un comunicato nel quale si sottolineava la condivisione del provvedimento con commercianti e residenti delle zone interessate. Facendo una passeggiata tra le bancarelle e le botteghe dei tre mercati in procinto di essere trasformate in zone off limits per le auto,Lampadari, mobili e tessuti sembrano lì da secoli, sotto uno strato spesso di polvere: nessuno li guarda, nessuno li tocca, nessuno li vuole. “Noi abbiamo chiesto la pedonalizzazione? Il sindaco deve essere assai confuso – commenta–. Questo per noi sarà il colpo di grazia. Forse il primo cittadino vuole che il centro storico diventi un unico grande ristorante, qui ormai tira a campare solo chi si occupa di ristorazione”., che invece sta assaporando una seconda giovinezza: è difficile camminare fra le bancarelle, tantissimi gli avventori, soprattutto turisti. Grattatella, spezie, pesce, fritture, street food, tutto è a dimensione di turista e non e per la gioia di molti commercianti. Tra gli entusiasti per l'arrivo della pedonalizzazione c'è, artista e commerciante di oggetti vintage al Capo: “Sono d'accordo - commenta - non se ne può più di queste macchine e di questi motorini. In tutte le altre città d'Europa non si vedono auto in centro. Ben venga questo tipo di iniziativa”. E' contento anche, che al Capo vende spezie e prodotti tipici: “Non è igienico che fra i banchi del mercato passino motorini, che devono pensare i turisti?”. Contento anche il barbiere della zona, Luciano: “E' un esperimento, e io spero tanto che funzioni. Certo chi non lavora con i turisti sarà maggiormente penalizzato. Di mattina è una festa, ma qui dopo pranzo l'area si trasforma in un deserto”. Qualche bancarella più in giùmanda avanti una macelleria da anni: “E cosa c'è per noi, per noi che non vendiamo panelle ai turisti? Se lo è mai chiesto il sindaco Orlando? Chi non fa folklore qui è destinato a chiudere. Vuol dire che chiuderemo, certo dopo aver pagato le tasse, fino all'ultimo centesimo. Come abbiamo sempre fatto”.dove bancarelle e stand di ogni genere da tempo occupano praticamente l'intera strada. Il problema che i commercianti avvertono è piuttosto quello di mettere un freno agli abusivi. “Qui le macchine non passano da tempo – dice Mariella, titolare di due boutique di abbigliamento da cerimonia – spero che l'intervento di pedonalizzazione serva a riportare ordine e decoro. Speriamo che via Bandiera torni al suo vecchio splendore”. Per il titolare del negozio Fulmine, presente in centro da quasi trent'anni il problema restano i servizi: “Dopo l'entrata in vigore della Ztl in via Roma ho stimato una perdita del 33 per cento - dice - l'operazione è buona nel suo complesso, funziona in tantissime grandi città. Il problema è che a Palermo mancano i servizi. Il trasporto pubblico non è adeguato e non ci sono abbastanza parcheggi, anzi in zona non ne è stato creato nemmeno uno. Non tutte le iniziative del sindaco sono deprecabili, anzi, ma c'è un corollario di operazioni a supporto di Ztl e pedonalizzazioni che in città non vengono realizzate e questo crea forti disagi per chi in centro deve lavorare. Speriamo che quest'ulteriore chiusura al traffico crei benefici, tanto peggio di così non può andare”.