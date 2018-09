Oggi è il day after di un evento unico per la città di Noto e del #theferragnez restano emozioni comunque autentiche, che diventeranno autentici punti di Pil. "Un’emozione unica in anni di celebrazioni di riti civili. E una massiccia operazione di city marketing, a costo zero, che porterà alla città di Noto un incremento di ricchezza dal 10 al 20%". È il sindaco Corrado Bonfanti, celebrante e padrone di casa, che il giorno dopo l’evento più social della storia, "il nostro royal wedding" per le riviste di costume, ossia il matrimonio tra la fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez, analizza ciò che è accaduto da tutti i punti di vista.Emozionale ed economico. Le proiezioni i suoi uffici le hanno fatte davvero, partendo da dati del ministero delle Finanze: "Un ritorno riteniamo ci sarà - dice -. Veicolare l’immagine della città in tutto il mondo, significa innanzitutto farla conoscere in tutto il mondo. Le operazioni di city marketing sono molto costose e hanno necessità di professionisti e canali importanti. Questo evento di altissimo livello non c’è costato quasi niente e sicuramente ci darà dei ritorni. Come da tutti i grandissimi investimenti, ci aspettiamo un rientro: un incremento del 10-20% del reddito procapite. Da una crescita stimata già intorno ai 5 milioni di euro, ci aspettiamo un ulteriore processo che possa portare fino ai 2 milioni di euro di crescita". Il calcolo si basa su statistiche precedenti e sulle attività che il Comune sta svolgendo.La crescita sarebbe stata calcolata “in media – spiega il sindaco - con l’incremento avuto e con il nostro pil cittadino che è fatto di produzione locale e turismo”. I dati che hanno consentito questa proiezione sono quelli del ministero delle Finanze: “Nell’arco degli ultimi 4 anni – spiega Bonfanti – c’è stato un incremento innanzitutto di 331 nuovi residenti, rispetto a città e paesi, siciliani e non solo, in cui la gente abbandona i luoghi. L’incremento economico è stato di circa 5 milioni di reddito imponibile dichiarato: siamo passati da 199 milioni di euro a 204 milioni di euro l’anno. È una crescita importante. Tutti stanno meglio. E lo sviluppo è riscontrabile”.Il sindaco definisce il suo territorio, che ha attratto il #theferragnez, “il centro benessere più grande al mondo”, con le sue località bucoliche, come quella dove Ferragni e Fedez si sono sposati, marine come Vendicari e Calamosche fino alle vicine Marzamemi e Portopalo, e un centro abitato sito Unesco patrimonio dell’umanità. In tutto questo sarebbe intervenuto un evento extraordinario: “Questo mondo vive di comunicazione – dice ancora -. La comunicazione avviene attraverso canali più o meno conosciuti e che comunque impattano. Noto, sotto questo aspetto, ha fatto una bella figura: capacità organizzativa, abitudine a grandi eventi, ospitalità, riservatezza. Quando la coppia e gli ospiti parleranno di Noto, non potranno che parlarne bene. Per aver ottenuto collaborazione, rispetto e accoglienza in ambienti particolari e contesti emozionali”.Ma Bonfanti oltre a ragionare da sindaco ragiona da uomo: “Ho la sensazione di aver partecipato attivamente a uno dei matrimoni civili più toccanti e emozionanti di questi anni di mio mandato”, dice. E prosegue: “Un clima coinvolgente, un amore vero, una passione tra questi ragazzi emozionatissimi, che si sono scambiati promesse frutto della loro breve esperienza di vita con estrema sincerità e coinvolgimento. Tantissimi i momenti di interruzione e emozione. È stato bello, toccante e profondo. Inaspettato rispetto allo stereotipo di chi considera coloro i quali, professionalmente o artisticamente, usano in maniera preponderante i social, persone leggere, frivole o amanti dell’effimero. Ho visto tutto l’opposto”.Oggi è l’ultimo giorno della coppia alla Dimora delle balze, la tenuta privata tra Noto e Palazzolo che il Comune solo a maggio ha inserito tra le “case comunali” in cui poter celebrare il rito civile di matrimonio. Su Instagram intorno a mezzogiorno la prima foto pubblicata dai due: è una foto insieme con il figlioletto Leone di pochi mesi. Nelle prime due ore ha già ottenuto più di un milione di like.