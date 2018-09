- Anche Aspra, in provincia di Palermo, è "plastic free". Dopo il debutto a Lampedusa, durante lo scorso fine settimana, la campagna di sensibilizzazione a ridurre l'uso delle plastiche ha coinvolto anche l'assolata spiaggia di Aspra, sul capo opposto della Sicilia.A documentare l'iniziativa è stata la deputata bagherese, eletta alla Camera lo scorso 4 marzo con il Movimento 5 stelle: "La plastica è il principale inquinante dei nostri mari - scrive la parlamentare in un post su Facebook - ed essere 'plastic free' significa avere uno stile di vita che rispetti l'ambiente. Ognuno di noi, nel suo quotidiano, ha il dovere morale di fare qualcosa, piccoli ed utili gesti, per il mare e per tutta la natura in generale".L'iniziativa era stata già sposata dall'amministrazione comunale di Lampedusa: soltanto due mesi fa, il sindaco della piccola isola in provincia di Agrigento, Salvatore Martello aveva firmato l'ordinanza per vietare la vendita di stoviglie, bicchieri e posate monouso non biodegradabili, entrata poi in vigore lo scorso primo di settembre.