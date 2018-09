il sottosegretario al ministero dell'Interno Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia. Il riferimento, pensando al debito pubblico e ai rapporti con l'Unione europea è al fatto che l'Italia "ha bisogno di investimenti". commissario della Lega in Sicilia. Il riferimento, pensando al debito pubblico e ai rapporti con l'Unione europea è al fatto che l'Italia "ha bisogno di investimenti".

"Il 3% può essere sfiorato e non sforato. In maniera molto semplice - prosegue - noi abbiamo il dovere di dare risposte ai cittadini non possiamo farci imbrigliare da regole squisitamente alchimistiche definite da un'Unione Europea che pare lontana dai problemi reali dei cittadini. Questo è un paese che ha bisogno di investimenti".

, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo, uccisi il 3 settembre del 1982. "Trattare di mafia non è una questione siciliana, ma deve interessare il Paese. Il generale Dalla Chiesa ci ha insegnato che le ramificazioni delle cosche si sono ben estese anche fuori dal Paese. Bisogna rendere le persone libere con il lavoro - ha aggiunto il sottosegretario - bisogna rendere libere le persone dalla dipendenza economica. Bisogna fare in modo che quei diritti che i cittadini chiedono allo Stato non vengano assicurati loro dall'associazione mafiosa".E sulla latitanza di Matteo Messina Denaro ha detto: "La determinazione con la quale le forze dell'ordine, con la quale il governo, ma anche tutti i governi passati, hanno perseguito i latitanti è totale. Noi non faremo un passo indietro".