PALERMO - "Quando il deputato regionale Figuccia ha bisogno di visibilità ecco che punta su Miccichè. Questa volta lo vorrebbe collocare in pensione per sperare di conquistare benevolenza nella Lega di Salvini a cui aspira ad approdare, ma sembra che da quelle parti abbiano già verificato della inaffidabilità del soggetto". Lo dice in una nota il dirigente di Forza Italia, Eusebio Dalì, che aggiunge: "Vorrei ricordare al deputato Figuccia, che il centrodestra in Sicilia è risorto grazie a Miccichè, quindi si rassegni e trovi altre sponde per entrare nelle grazie dei leghisti. Sarebbe più utile alla Sicilia che un deputato regionale abbia l’ossessione di risolvere i problemi dei siciliani anziché quella di Miccichè".