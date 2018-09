A consentire l’arresto è stato il lavoro dei poliziotti dell'Investigativa del commissariato Mondello e il fiuto di “Yndira”, il cane poliziotto che ha scovato droga e munizioni nell'appartamento dell'uomo, a Mondello.

cane antidroga ha confermato i sospetti della polizia: nella terrazza dell’edificio sono stati trovati una busta in plastica con 25 confezioni di marijuana, sei bustine di hashish, un bilancino di precisione con residui di marijuana ed un paio di forbici, tutto nascosto tra due vasi di plastica.

In un'altra stanza sono stati trovati tre carrelli per la spesa, appartenenti ad una catena di supermercati, il quale furto era stato in passato denunciato. marcati dalle effigi di una grossa catena di supermercati cittadina il cui furto era stata denunciato tempo addietro. Ma non finisce qui, perché l'abitazione era collegata abusivamente all'impianto di illuminazione pubblica: l'uomo dovrà dunque rispondere anche del furto di luce.