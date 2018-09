Quest'anno è la 394° Festa di Santa Rosalia, anniversario del ritrovamento delle spoglie della Santa Patrona, che nel 1625, liberò Palermo dalla peste.

L'indomani (martedì) alle ore 10.30 si terrà il solenne Pontificale a monte Pellegrino, presieduto dall'Arcivescovo Corrado Lorefice. Tutte le celebrazioni si svolgeranno nella grande tenda bianca.

Oggi a Palermo, come da tradizione, tantissimi fedeli palermitani faranno "l'acchianata" di Santa Rosalia", ovvero il pellegrinaggio a piedi fino al Santuario di monte Pellegrino.Il raduno dei fedeli e delle Associazioni religiose e laiche alle falde di monte Pellegrino, è previsto alle ore 21, mentre la partenza del pellegrinaggio verso il Santuario di Santa Rosalia è prevista alle 21.30.Alle 24 al Santuario, si svolgerà la celebrazione eucaristica, celebrata dall'Arcivescovo Corrado Lorefice.Il santuario resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle ore 20, e tutti i sabato del mese le Sante messe saranno celebrate alle 9.30 e alle 18.Per l'occasione, dalle ore 14 di lunedì 3 settembre e fino alle 24 della seconda domenica dello stesso mese e nei weekend successivi di settembre, scatteranno alcune limitazioni alla viabilità lungo la via Pietro Bonanno e le strade limitrofe, compreso il tratto tra via Martin L.King e la Spianata della Sacra Grotta.Chiusura al transito veicolare a partire da via Cardinale Rampolla ad eccezione di veicoli di soccorso, delle Forze dell'ordine, autobus e pullman turistici e veicoli in possesso di pass, rilasciato dal Reggente del Santuario di Santa Rosalia.Divieto di sosta con rimozione sui due lati di ogni carreggiata, di ogni area di piazza Pappalardo e di via Padre Giordano Cascini, tratto compreso tra la Spianata della sacra grotta e la via Monte Ercta, per consentire lo svolgimento della Fiera annuale di Santa Rosalia.