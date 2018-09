Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 3 settembre, in Sicilia.1) PALERMO - Via Isidoro Carini, ore 09:30 36/o Anniversario dell'assassinio del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente della Polizia di Stato Domenico Russo. Alla cerimonia partecipano il comandante generale dell'Arma, gen. Giovanni Nistri, i familiari delle vittime, i sottosegretari all'Interno Stefano Candiani e Luigi Gaetti.2) SIRACUSA - Municipio, ore 10:00 Riunione del Consiglio comunale per proseguire la trattazione dell'elezione di presidente e vicepresidente del Consiglio. Giuramento del nuovo consigliere comunale, Vita Gentile, che prenderà il posto di Giuseppe Ansaldi.3) CATANIA - Municipio, ore 10:00 Presentazione della seconda edizione di WonderTime Catania: un mese di cultura, tra musica, mostre, rappresentazioni teatrali e concorsi letterari, dal 7 settembre al 7 ottobre, con oltre 100 artisti e 30 tra luoghi più belli e nascosti del centro storico. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese e l'ideatrice della rassegna, Rossella Pezzino de Geronimo4) PALERMO - Cassaro, ore 11:30 Seconda giornata della "Festa dell'Onestà", in ricordo del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo. Verrà ricordato anche il Beato don Pino Puglisi, a 25 anni dal suo assassinio.(ANSA).