Anche in questo caso, però, le considerazioni dei pm non sarebbero vincolanti per il Tribunale dei ministri che deve decidere se chiedere l'autorizzazione a procedere o l'archiviazione delle accuse mosse dal procuratore di Agrigento.

Sono ore di confronto fra il procuratore Francesco Lo Voi e l'aggiunto Marzia Sabella. I pubblici ministeri palermitani non hanno alcuna intenzione di limitarsi a passare al Tribunale dei ministri le carte ricevute dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Quest'ultimo ha iscritto nel registro degli indagati il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il capo di Gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi., ormai di esclusiva competenza del collegio speciale composto dai giudici Filippo Serio, Fabio Pilato e Giuseppe Sidoti. I magistrati del capoluogo, però, potrebbero rivedere le contestazioni di omissioni di atti d'ufficio, abuso d'ufficio, arresto illegale dei migranti, sequestro di persona aggravato dalla presenza dei minori e quello finalizzato a costringere l'Ue a redistribuire i migranti., compresi gli interrogatori eseguiti dalla guardia costiera che fanno parte della relazione di cinquanta pagine stilata da Patronaggio.Il processo si incardina nel luogo dove sarebbe avvenuto il reato più grave, e cioè il presunto sequestro di persona. Non ci sono ordini scritti, ma Salvini ha fatto capire che non voleva lo sbarco in Italia quandola Diciotti si trovava tra Malta e Lampedusa, dunque sotto la competenza della procura di Agrigento. La nave poi attraccò a Catania, non considerato porto sicuro, ma scalo tecnico. Anche a Catania i migranti non scesero subito. Da qui la possibile competenza del Tribunale etneo.