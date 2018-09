Spesso mi impongo di muovermi con i mezzi pubblici. Un po’ perché provo a dare l’esempio, un po’ per ascoltare, vivere sulla mia pelle il disagio dei cittadini e tra una corsa e l’altra parlare e confrontarci.

Tra pochi minuti - scriveva, annunciando il contenuto della sua nota - sarò in commissione bilancio e proporrò di bocciare il piano triennale delle opere pubbliche e di smetterla con sta storiella delle sei nuove linee del tram per scassare la città, vederle tra 20 anni e creare altri buchi di bilancio.

Puntiamo sulla gestione, compriamo subito in leasing autobus ecologici, potenziamo le corse con verificatori a bordo e corsie dedicate e diamo subito riposta ai cittadini sopratutto delle periferie".

"Un piano senza speranza e pieno di chiacchiere. E delle nuove linee tram nemmeno l’ombra. Tante chiacchiere ed incapacità di immaginare il futuro". Queste le parole di Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale di opposizione, a commento del piano triennale delle opere pubbliche presentato dalla giunta guidata da Leoluca Orlando e di cui ha proposto la bocciatura oggi in commissione bilancio."Un piano senza opere nuove ma che prevede soltanto poche manutenzioni ordinarie e che in assenza di bilancio non potrà portare alla luce nessun intervento per l’anno in corso. Questo piano - ha aggiunto - è l’evidente prova dell'incapacità di progettare il futuro e trovargli copertura finanziaria. Proporrò a tutti i consiglieri la bocciatura del piano, del resto nulla è realizzabile ed ha più senso progettarne uno nuovo guardando al futuro e ad esigenze più concrete come impianti fognari, bretelle stradali ed opere di viabilità Del resto che potevamo aspettarci dalla generazione Arcuri - Orlando?".Ferrandelli questa mattina, tra l'altro, ha raccontato su Facebook il suo tragitto in autobus per arrivare a lavoro: "Il personale a bordo fa i salti mortali, i cittadini spesso sono provati da attese, caldo (o freddo e pioggia) e stress per le coincidenze.