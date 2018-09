Un incendio è divampato in un rimessaggio in via Castelforte, a Palermo. Il bilancio è di tre barche da diporto distrutte e quattro danneggiate. Le fiamme sono divampate attorno alle cinque del mattino. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo prima che altre imbarcazioni fossero distrutte. Le squadre dei pompieri sono ancora nella zona per la bonifica e per accertare insieme ai carabinieri le cause dell'incendio. Nei giorni scorsi sempre nella stessa zona era andato in fiamme un canneto.(ANSA).