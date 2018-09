e la correzione di un errore che ha generato confusione tra via Brasa e via Brasca. Il piano farmacie di Palermo continua ad alimentare polemiche e scontri, con il Polo Tecnico di via Ausonia preso letteralmente d’assalto da avvocati e farmacisti pronti alle vie legali.su cui il consiglio è pronto allo scontro. La commissione Attività produttive ha già dato parere negativo e lo stesso dovrebbe fare domani l’Urbanistica, ma intanto si susseguono le note e le carte bollate.insieme al dirigente dell’ufficio, ha avuto un incontro informale prima di Ferragosto con alcuni burocrati regionali e, sempre in quei giorni, è arrivata una nota dell’Asp, tanto netta quanto imperativa: il piano del 2014 non si può modificare, con buona pace di chi non ha trovato locali, per evitare una pioggia di ricorsi. L’Asp invita il Comune a verificare la veridicità delle perizie giurate ma, anche se venisse accertata l’indisponibilità dei locali, “questo dipartimento ritiene che non sia possibile modificare i confini di una sede farmaceutica oggetto di assegnazione nel concorso straordinario, in ragione della lesione della par condicio che si determinerebbe tra i partecipanti”.dei titolari delle sedi farmaceutiche già presenti sul territorio. Un qualsiasi procedimento di revisione interverrebbe, inammissibilmente, nel pieno svolgimento della procedura della scelta delle sedi da parte dei concorrenti del concorso straordinario, procedura che, allo stato, come è noto, non si è conclusa”. L’unica alternativa, per l’Asp, sono i prefabbricati. Delle farmacie previste nel 2014, secondo l’Asp soltanto quattro risultano già aperte, mentre per una decina non si trovano i locali; per altre nemmeno è arrivata l’istanza.Una lettera che annuncia la proposta di microzone per le nuove sedi in Terza, Quarta, Quinta e Settima circoscrizione e, che per le 18 ancora da sistemare, si procederà solo per coloro che hanno prodotto perizie giurate e individuato un immobile vicino alla zona assegnata. Si prende anche atto dell’errore via Brasa-via Brasca, mentre si chiede alla Regione di sospendere le procedure per la farmacia di via Santa Maria di Gesù.– dice il presidente della commissione Urbanistica, Giovanni Lo Cascio – Al consiglio comunale spetta un compito di mera pianificazione”. “Vedremo l’emendamento annunciato dagli uffici – dice il capogruppo di Forza Italia Giulio Tantillo – Quel che è certo è che siamo in un vicolo cieco. Possiamo solo approvare la delibera 2018, mentre non c’è alcuna possibilità di modificare quella del 2014”.