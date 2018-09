Il monitoraggio, effettuato con lo "Street control" ha rilevato durante l'ultimo fine settimana una massiccia presenza di auto in doppia fila e in sosta irregolare a Mondello, all'Addaura e nella zona dell'Arenella, specie la sera. Nel week end sono così scattate 55 multe.dove la pattuglia ha sanzionato 20 autoveicoli, a seguire il quartiere dell’Arenella con 14, Partanna e Lungomare Cristoforo Colombo con 10 sanzioni ciascuno.-. Il servizio di street control nelle borgate marinare, predisposto dal comandante Gabriele Marchese ad inizio stagione, conta oggi 698 sanzioni - precisano - e, considerati gli ottimi risultati in termini di migliore scorrevolezza viaria, continuerà per le prossime settimane".