PALERMO - La Lega annuncia l'accordo su via Emma, il Comune frena. La vicenda dei rom di Palermo sembra a un punto di svolta. "Si avvia alla conclusione il negoziato relativo alla ricollocazione dei Rom del campo Nomadi in via Felice Emma - dicono i consiglieri comunali Igor Gelarda e Elio Ficarra - Dopo ben tre incontri che hanno visto la partecipazione dell'assessore Mattina, dei residenti e della Lega, sembra che una soluzione dignitosa per tutti sia stata raggiunta"."Con una mediazione decisiva della Lega - spiegano i consiglieri - abbiamo rivisto la soluzione estemporanea del problema che vedeva la semplice ricollocazione dei Rom in questa area molto trascurata, in un modello di possibile riorganizzazione del principio di solidarietà ed accoglienza. Primo punto, l'accordo è stato fatto con i residenti e non sulla loro testa. Secondo punto, l’amministrazione comunale ha preso atto di alcune gravi mancanze di servizi essenziali e interverrà. Una parte del giardino diventerà un parco urbano autogestito dai residenti, con la creazione anche di un circolo per il quartiere. Terzo punto, nell'ambito del tessuto del quartiere che sarà riqualificato, il Comune si impegna a fornire di illuminazione e di allaccio Amap la strada, verrà ospitata una famiglia Rom, di 4 persone con due minori, e un appartamento andrà a una famiglia palermitana in graduatoria. Perché, sebbene l’amministrazione abbia una ordianza da rispettare, esiste il diritto anche delle famiglie di palermitani che aspettano da anni".Ma a stretto giro arrivano le precisazioni dell'amministrazione. "Non possiamo che confermare che tutto sarà deciso dopo ulteriore confronto con i residenti e che nessuna decisione è già presa - dice l'assessore Giuseppe Mattina - Ribadiamo l'importante attività di incontro e di mediazione svolta dall'amministrazione insieme ai residenti. Più incontri in più modalità si sono svolte in questa settimane, tenendo sempre al centro il bene comune e lo sviluppo dei territori e in modo particolare delle periferie fisiche ed esistenziali. L'attività si è svolta con la collaborazione di diverse forze politiche presenti in consiglio comunale. Ribadiamo che lo sgombero e il recupero della legalità sono state e saranno il presupposto di ogni iniziativa futura. I residenti, in un'assemblea pubblica, discuteranno le proposte condivise con lo spirito di costruire una città attenta a tutti".