. Si è tenuto questa mattina a Roma un incontro presso gli uffici del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il pentastellato Vincenzo Maurizio Santangelo, per discutere dei problemi che affliggono le ex province, dopo la riforma Delrio e dopo il travagliato iter normativo regionale in materia. Una nota dei 5 Stelle dà notizia dell'istituzione di “una vera e propria task force che agirà per affrontare i nodi più spinosi”. Alla riunione di oggi erano presenti anche il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, i deputati alla Camera Paolo Ficara e Michele Sodano, la senatrice Tiziana Drago e il deputato segretario all’Ars Stefano Zito.- Enti al collasso che non riescono più a garantire nemmeno lo stipendio per i dipendenti né i servizi essenziali cui sarebbero preposte, dalla manutenzione ordinaria e straordinarie delle tante strade provinciali, alla gestione dei beni patrimoniali, al trasporto per i disabili”.- continua il sottosegretario trapanese - a rischio, quest’anno, solo in Sicilia, ci sono quelle di Enna, Ragusa e Catania, e garantire i servizi primari ai cittadini”. “Adesso è necessario tamponare i danni, - concludono i portavoce del Movimento 5 Stelle - arrestando i prelievi forzati che stanno rendendo impossibile qualunque attività, anche ordinaria; e soprattutto, avviando l’iter così che le ex province trovino una rifunzionalizzazione”.